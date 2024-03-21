Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Украины

Финляндия намерена выделить €30 для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщило финское Минобороны.

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"Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине", - приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.

Президент Чехии Петр Павел заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла возможность закупки для Киева сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.