$92.29-0.0799.57+0.04
Войти в почту

ieidiseis.gr: Греция отправит боеприпасы на сумму €150 млн Украине через Чехию

Греция собирается передать боеприпасы стоимостью €150 млн Украине через Чехию, говорится в материале портала ieidiseis.gr.

Греция отправит боеприпасы Украине через Чехию
© RT на русском

Отмечается, что снаряды, которые хотят передать Киеву, находятся на складах греческих войск и классифицируются как «неоперативные и неиспользуемые».

«По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые всё ещё используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского», — написал автор публикации.

СМИ: Украина получит первые партии снарядов в рамках чешской инициативы в апреле

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.

Военные новости
Кириакос Мицотакис
Чешская Республика
Греция
Украина