Греция отправит боеприпасы Украине через Чехию

Греция собирается передать боеприпасы стоимостью €150 млн Украине через Чехию, говорится в материале портала ieidiseis.gr.

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Отмечается, что снаряды, которые хотят передать Киеву, находятся на складах греческих войск и классифицируются как «неоперативные и неиспользуемые».

«По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые всё ещё используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского», — написал автор публикации.

СМИ: Украина получит первые партии снарядов в рамках чешской инициативы в апреле

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.