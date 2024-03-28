Киев получит первые партии снарядов в рамках чешской инициативы в апреле

Чехия и 15 государств, присоединившихся к ее инициативе по закупке артиллерийских снарядов Украине вне Запада, подписали соответствующие договоры с поставщиками. Первые боеприпасы эта страна получит в апреле, сообщила газета Corriere della Sera.

"Не были распространены никакие официальные заявления, но мы можем вас информировать, что правительство в Праге совместно с примерно другими 15 странами подписало договора на поставку [боеприпасов] и заплатило [за них] сумму примерно в 1,8 млрд евро", - отметила газета со ссылкой на свои источники. Италия не входит в число государств, предоставивших средства на покупку снарядов.

Согласно изначальным планам, предполагалось закупить в третьих странах 800 тыс. единиц боеприпасов - 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм. Между тем, согласно газете, удалось изыскать на 200 тыс. снарядов больше. Поставки начнутся в следующем месяце, отметила Corriere della Sera.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.