Казак «Бабай» погиб под Запорожьем
Один из героев обороны Славянска казак «Бабай» (настоящее имя Александр Можаев) погиб вчера на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Бориса Рожина (Colonelcassad).
В 2014 году коренастый ополченец Донецкой Народной Республики стал одним из неофициальных символов «Русской весны». Портреты с изображением «Бабая» печатали на футболках, он был героем интернет мемов и демотиваторов, а его фотографии появлялись на обложках газет мировых СМИ.
Александр Можаев родился 21 сентября 1977 года в Белореченске (Краснодарский край) в казачьей семье. В 1995 году вступил в казачье войско. С 1995 по 1997 годы проходил службу в российской армии в Санкт-Петербурге в подразделении ПВО, получил звание старшего сержанта. После службы работал на складе руководителем погрузочных работ.
Каким был один из самых ярких участников событий 2014 года на Донбассе – в галерее «Рамблера».