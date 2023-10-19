Казак «Бабай» погиб под Запорожьем

Один из героев обороны Славянска казак «Бабай» (настоящее имя Александр Можаев) погиб вчера на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Бориса Рожина (Colonelcassad).

В 2014 году коренастый ополченец Донецкой Народной Республики стал одним из неофициальных символов «Русской весны». Портреты с изображением «Бабая» печатали на футболках, он был героем интернет мемов и демотиваторов, а его фотографии появлялись на обложках газет мировых СМИ.

Александр Можаев родился 21 сентября 1977 года в Белореченске (Краснодарский край) в казачьей семье. В 1995 году вступил в казачье войско. С 1995 по 1997 годы проходил службу в российской армии в Санкт-Петербурге в подразделении ПВО, получил звание старшего сержанта. После службы работал на складе руководителем погрузочных работ.