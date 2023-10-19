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Казак «Бабай» погиб под Запорожьем

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Александр Можаев "Бабай" во время обороны Славянска
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Александр Можаев "Бабай" во время обороны Славянска 
© ТАСС
Александр Можаев по прозвищу "Бабай" у входа в здание горсовета в Краматорске
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай" у входа в здание горсовета в Краматорске 
© РИА Новости
Александр Можаев "Бабай" на новом блокпосту бойцов народного ополчения Донбасса на трассе Ростов-Харьков, недалеко от Славянска
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Александр Можаев "Бабай" на новом блокпосту бойцов народного ополчения Донбасса на трассе Ростов-Харьков, недалеко от Славянска 
© ТАСС
Александр Можаев по прозвищу "Бабай" фотографируется с мужчиной на фоне флага Донецкой Народной Республики
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай" фотографируется с мужчиной на фоне флага Донецкой Народной Республики 
© РИА Новости

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Александр Можаев "Бабай" на новом блокпосту бойцов народного ополчения Донбасса на трассе Ростов-Харьков, недалеко от Славянска
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Александр Можаев "Бабай" на новом блокпосту бойцов народного ополчения Донбасса на трассе Ростов-Харьков, недалеко от Славянска 
© ТАСС
Александр Можаев по прозвищу "Бабай" у баррикад у здания горсовета в Краматорске
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай" у баррикад у здания горсовета в Краматорске 
© РИА Новости
Александр Можаев по прозвищу "Бабай" (справа) у входа в здание горсовета в Краматорске
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай" (справа) у входа в здание горсовета в Краматорске 
© ТАСС
Александр Можаев по прозвищу "Бабай" (справа) у входа в здание горсовета в Краматорске
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Александр Можаев по прозвищу "Бабай" (справа) у входа в здание горсовета в Краматорске 
© РИА Новости

    Один из героев обороны Славянска казак «Бабай» (настоящее имя Александр Можаев) погиб вчера на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Бориса Рожина (Colonelcassad).

    В 2014 году коренастый ополченец Донецкой Народной Республики стал одним из неофициальных символов «Русской весны». Портреты с изображением «Бабая» печатали на футболках, он был героем интернет мемов и демотиваторов, а его фотографии появлялись на обложках газет мировых СМИ.

    Александр Можаев родился 21 сентября 1977 года в Белореченске (Краснодарский край) в казачьей семье. В 1995 году вступил в казачье войско. С 1995 по 1997 годы проходил службу в российской армии в Санкт-Петербурге в подразделении ПВО, получил звание старшего сержанта. После службы работал на складе руководителем погрузочных работ.

    Каким был один из самых ярких участников событий 2014 года на Донбассе – в галерее «Рамблера».

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