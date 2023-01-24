Новый глава Минобороны ФРГ сделал заявление по поставкам Leopard для ВСУ

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал союзников, у которых имеются немецкие танки Leopard 2, начать обучение украинских военных по их использованию, даже если ФРГ еще не одобрил их поставку Киеву.

«Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть готовые к передаче танки Leopard, обучать украинских военных пользоваться ими», — цитируют немецкого министра европейские СМИ.

При этом Писториус, комментируя непосредственно возможности поставок боевых машин Украине, вновь обратил внимание на то, что Германии «следует тщательно подумать». Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что понимает «обеспокоенность и опасения… украинских друзей», однако «Германия несет ответственность и играет особую роль».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что члены альянса в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, в том числе и немецких Leopard, на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Столтенберг рассказал, что обсуждал с Писториусом поставки танков — сейчас консультации между странами-членами альянса продолжаются.

«Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо», — добавил генсек НАТО.

Он также призвал страны-участницы Североатлантического альянса готовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия соответствующего решения в Берлине, а также заняться подготовкой украинских военных.

Напомним, что ранее на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не удалось принять однозначного решение о поставках Leopard 2 Украине. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, решение не было принято из-за позиции немецкой стороны.

Союзники и соседи ФРГ недовольны нерешительностью Германии, которая затягивает вопрос отправки танков на Украину. Об этом во вторник написал обозреватель газеты The Washington Post Ишан Тхарур.

"Некоторые соседи и союзники Германии недовольны тем, что она, по их мнению, затягивает с поставкой танков. Они также разочарованы тем, что Берлин медленно признает провал своего давнего подхода к Кремлю, который, как говорят критики, состоял в умиротворении российских интересов", - говорится в материале.

По оценке обозревателя, союзники Германии и Украина выступают за "необходимость ускорения" боевых действий и на этом фоне воспринимают ФРГ как "европейского слабака". Издание также указывает, что несмотря на единство Запада в свете конфликта на Украине, в Европе из-за ситуации с танками возникли разногласия, а также "растут напряженность и беспокойство".

"Спор о поставках машин осложнил встречу западных министров обороны, проходившую на американской базе в Германии в пятницу (20 января - прим. ТАСС), ее целью была координация дальнейшей помощью Киеву. И он вызвал раздражение внутри Германии и среди ее европейских партнеров в адрес правительства канцлера Олафа Шольца", - отметил автор материала.

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине в общей сложности 139 танков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам представителя компании, у Rheinmetall имеется 22 боевые машины Leopard 2A4, которые концерн мог бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. Однако ремонт и подготовка танков займет почти год.

«Поставка возможна в конце 2023 - начале 2024 года. Есть еще 29 [боевых машин типа] Leopard 2A4, <...> которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года», - сказал он.

При этом представитель оборонного концерна добавил, что у компании есть возможность подготовить еще 88 танков Leopard 1, не указав сроки. Он отметил, что конкретные даты сейчас сложно назвать из-за политики безопасности, меняющихся приоритетов заказов и других факторов.

Польша соберет коалицию стран, готовых поставить Украине танки, если Германия не согласится передать свои танки Leopard. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Премьер европейской страны заявил о планах создать «меньшую коалицию» государств, которые готовы найти и поделиться вооружением и поставить его Украине.

Wikipedia

«Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ воюет за нашу свободу», — заявил Моравецкий.

Он добавил, что Германия должна понимать, что решение о поставках тяжелого вооружения имеет под собой не только политическое, но и моральное оправдание.

«Немцы хотят держать их (танки — прим. «Ленты.ру») на складах до тех пор, когда Россия победит Украину и постучит по Берлину?» — задался вопросом польский премьер.

По данным издания Die Zeit, власти Германии не могут прийти к единому мнению об отправке Украине танков Leopard 2, а обсуждения военной помощи вызвали скандал, так как многие депутаты требуют определенности от канцлера Олафа Шольца.

Wikipedia

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Если правительство Германии даст разрешение, около 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды. Чиновник подчеркнул, что Украина остро нуждается в оружии, так как ее собственные запасы истощаются.

Германия получила запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщил во вторник корреспондента ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"Правительство Германии получило запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2. Как уже пояснял официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами", - отметил он.

Вооруженные силы Украины формируют новые подразделения для получаемых из западных стран танков. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в беседе с CNN.

Командующий отметил, что западные танки «намного лучше советских моделей» и могут способствовать продвижению украинских сил.

«Мы создаем новые воинские части», — продолжил Наев, добавляя, что дальнейшие действия ВСУ «будут зависеть от их боеспособности».

Также он заявил о важности поддержки со стороны западных государств. Командующий полагает, что танки смогут помочь ВСУ в следующей фазе конфликта. Согласно оценкам официальных лиц Украины, им нужны несколько сотен основных боевых танков.

Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев ранее заявил, что его стране «прямо сейчас» нужны немецкие танки Leopard 2. Он выразил разочарование итогами встречи глав Минобороны стран западных стран на американской базе Рамштайн, так как власти Украины ожидали от партнеров из Германии «гораздо большего».

Поставки Украине танков Leopard не сулят ничего хорошего для отношений РФ и Германии и неминуемо отразятся на их будущем развитии. Такое мнение журналистам высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, каким образом изменятся отношения РФ и Германии, если Берлин одобрит поставки "Леопардов" Киеву.

По мнению Пескова, отношения РФ и Германии на данный момент "и так находятся в достаточно низкой точке". "Сколь-нибудь субстантивного диалога и с Германией, и с другими странами Европейского Союза, и Североатлантического альянса не наблюдается", - констатировал он.

Глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца запретить поставки немецких танков Leopard на Украину. Сообщение опубликовано на сайте политобъединения.

«Канцлер Шольц должен наконец продемонстрировать свою приверженность миру и запретить Польше передавать боевые танки Украине. Немецкие танки не должны ездить по Украине», — заявил глава правой партии.

Хруппала подчеркнул, что федеральное правительство не должно еще больше втягивать Берлин в украинский конфликт.

Берлин оказался под неимоверным давлением со стороны партнеров по НАТО. От Германии требуют поставить танки Leopard Украине. Подробностями поделился корреспондент Константин Коковешников.

Желание Германии избежать ненужных сравнений со Второй мировой, когда немецкие танки уже воевали против Советского Союза, в том числе и на территории Украины, вызвало бурю возмущения в Польше. Местный еженедельник Wprost изображает канцлера ФРГ Олафа Шольца в окружении страусов, засунувших голову в песок. А польский премьер Моравецкий обвиняет Берлин в саботаже решений до сих пор коллективного Запада и угрожает, что все равно предоставит танки - с Германией или без нее.

И хотя министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже заявила, что не возражает против передачи Польшей танков Leopard 2 Украине, сам Шольц эту тему пока никак не комментировал. Недавно назначенный им министр обороны Борис Писториус распорядился провести аудит всех имеющихся в Германии танков. То, от чего якобы за неделю до своей отставки отказалась его предшественница.

Еще одной причиной нежелания Германии первой делать шаг к эскалации конфликта называют умеренные позиции Социал-демократической партии, которую и представляет Олаф Шольц. Она последовательно выступает против милитаризации и поставок оружия за границу. По другой версии, которую озвучила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Берлин просто опасается потерять рынки сбыта. Якобы если Германия разрешит другим странам экспорт Leopard, то впоследствии им на смену могут прийти уже американские Abrams.

«Если европейцы считают деньги, то это вряд ли произойдет, их танкистам придется переучиваться. Проще доразместить заказ на новые модели в Германии», - считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Итальянские журналисты подсчитали, что даже в лучшем случае Украина получит лишь треть от запрошенных ею 300 немецких танков, стоящих на вооружении в 13 странах ЕС. Еще больше 20 танков Leopard 2 и почти 90 танков его первоначальной модификации ожидают ремонта в Германии. Но и их, если все-таки решение об этом будет принято, в ближайшее время использовать проблематично.

Еще один шаг, чтобы заставить Германию передумать, предпримут на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Wikipedia

«Я считаю, что такой вид вооружений, как танки, должен быть поставлен на Украину. Но решение об этом принимают представители стран ЕС, и мы как раз здесь для того, чтобы это обсудить», - уверен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.