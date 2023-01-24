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2 часа назад

Писториус призвал имеющие танки Leopard страны начинать обучать на них украинских военных

FBM.ru

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал союзников, у которых имеются немецкие танки Leopard 2, начать обучение украинских военных по их использованию, даже если ФРГ еще не одобрил их поставку Киеву.

Писториус призвал имеющие танки Leopard страны начинать обучать на них украинских военных
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть готовые к передаче танки Leopard, обучать украинских военных пользоваться ими», — цитируют немецкого министра европейские СМИ.

При этом Писториус, комментируя непосредственно возможности поставок боевых машин Украине, вновь обратил внимание на то, что Германии «следует тщательно подумать». Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что понимает «обеспокоенность и опасения… украинских друзей», однако «Германия несет ответственность и играет особую роль».

До этого стало известно о том, что Польша запросила у Германии разрешение на поставку Leopard 2 Киеву. Без этого Варшава не имеет права передавать произведенную в ФРГ технику третьей стороне.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал заявление о намерении просить у Берлина разрешение на отправку Украине «Леопардов». Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отмечала, что ФРГ не станет чинить препятствий, если получит соответствующий запрос.

Другое,Матеуш Моравецкий,Анналена Бербок,
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