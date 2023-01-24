Писториус призвал имеющие танки Leopard страны начинать обучать на них украинских военных

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал союзников, у которых имеются немецкие танки Leopard 2, начать обучение украинских военных по их использованию, даже если ФРГ еще не одобрил их поставку Киеву.

«Я настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть готовые к передаче танки Leopard, обучать украинских военных пользоваться ими», — цитируют немецкого министра европейские СМИ.

При этом Писториус, комментируя непосредственно возможности поставок боевых машин Украине, вновь обратил внимание на то, что Германии «следует тщательно подумать». Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что понимает «обеспокоенность и опасения… украинских друзей», однако «Германия несет ответственность и играет особую роль».

До этого стало известно о том, что Польша запросила у Германии разрешение на поставку Leopard 2 Киеву. Без этого Варшава не имеет права передавать произведенную в ФРГ технику третьей стороне.