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19 минут назад

Столтенберг сделал заявление о поставках танков Leopard Украине

Никита Бородкин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что члены альянса в ближайшее время достигнут договоренности по поставкам танков, в том числе и немецких Leopard, на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом.

Столтенберг рассказал, что обсуждал с Писториусом поставки танков — сейчас консультации между странами-членами альянса продолжаются.

«Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо», — добавил генсек НАТО.

Он также призвал страны-участницы Североатлантического альянса готовить танки Leopard к отправке на Украину на случай принятия соответствующего решения в Берлине, а также заняться подготовкой украинских военных.

Напомним, что ранее на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не удалось принять однозначного решение о поставках Leopard 2 Украине. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, решение не было принято из-за позиции немецкой стороны.

Rheinmetall может отправить на Украину 139 танков Leopard

Во вторник, 24 января, немецкий концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине в общей сложности 139 танков.

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