В ВСУ заявили о формировании новых подразделений под западные танки

Вооруженные силы Украины формируют новые подразделения для получаемых из западных стран танков. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в беседе с CNN.

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Командующий отметил, что западные танки «намного лучше советских моделей» и могут способствовать продвижению украинских сил.

«Мы создаем новые воинские части», — продолжил Наев, добавляя, что дальнейшие действия ВСУ «будут зависеть от их боеспособности».

Также он заявил о важности поддержки со стороны западных государств. Командующий полагает, что танки смогут помочь ВСУ в следующей фазе конфликта. Согласно оценкам официальных лиц Украины, им нужны несколько сотен основных боевых танков.