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52 минуты назад

В ВСУ заявили о формировании новых подразделений под западные танки

Газета.Ruиещё 5

Вооруженные силы Украины формируют новые подразделения для получаемых из западных стран танков. Об этом сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в беседе с CNN.

В ВСУ заявили о формировании новых подразделений под западные танки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Командующий отметил, что западные танки «намного лучше советских моделей» и могут способствовать продвижению украинских сил.

«Мы создаем новые воинские части», — продолжил Наев, добавляя, что дальнейшие действия ВСУ «будут зависеть от их боеспособности».

Также он заявил о важности поддержки со стороны западных государств. Командующий полагает, что танки смогут помочь ВСУ в следующей фазе конфликта. Согласно оценкам официальных лиц Украины, им нужны несколько сотен основных боевых танков.

Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев ранее заявил, что его стране «прямо сейчас» нужны немецкие танки Leopard 2. Он выразил разочарование итогами встречи глав Минобороны стран западных стран на американской базе Рамштайн, так как власти Украины ожидали от партнеров из Германии «гораздо большего».

Армия,СВО,Сергей Наев,Алексей Макеев,
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