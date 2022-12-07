Мобилизация: последние новости на 7 декабря 2022

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября, сейчас в российских Вооруженных силах находятся около 300 тысяч мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 7 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Госдума одобрила законопроект, дающий мобилизованным преимущественное право на ранее занимаемую должность, если трудовой договор с ним истек во время службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Если этот документ окончательно примут, мобилизованные смогут занять свои прежние должности в течение трех месяцев после возвращения со службы. Если нужной вакансии в компании больше не будет, мобилизованный сможет воспользоваться правом на другую вакантную должность, соответствующую его квалификации. Если подходящей по квалификации работы не найдется, а человек очень хочет остаться в компании, ему будут обязаны предоставить вакантную нижестоящую должность или работу с меньшей зарплатой.

Глава Мордовии Артем Здунов призвал руководство регионов и волонтеров создать систему, которая позволит оказывать семьям мобилизованных россиян точечную помощь. Об этом сообщает ТАСС.

Здунов подчеркнул, что семье, оставшейся без мужчины, необходима помощь в «элементарных бытовых вопросах» - помочь с ремонтом, помочь пожилым родителям выкопать картошку, отвезти ребенка, у которого заболела мама, в детский сад. Здунов добавил, что все сферы в РФ сейчас ориентированы на поддержку мобилизованных, к примеру, легкая промышленность загружена на сто процентов производством для них.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам, спросившим его, будет ли вторая волна мобилизации, ориентироваться на заявления Минобороны и Владимира Путина. Как отмечает РИА Новости, Песков заявил, что на эту тему «очень много провокационных сообщений».

По словам Пескова, «президент уже все сказал» по вопросам, касающимся призыва мобилизованных. О завершении частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину 28 октября. Позже Путин подтвердил, что в процессе мобилизации «поставлена точка».

В Минобороны РФ рассказали, что мобилизованные пехотинцы из Ростовской области взяли в плен украинских военных в своем первом бою. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.