Госдума приняла законопроект о праве мобилизованного на ранее занимаемую должность

«Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту <...> имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя <...>», — указано в законопроекте.

Отмечается, что в том случае, если на старом месте работы более нет вакансии для мобилизованного сотрудника, то он имеет право на другую вакантную должность, которая должна соответствовать его квалификации. При отсутствии и этой вакансии — право на менее оплачиваемую вакансию.