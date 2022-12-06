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20 часов назад

Госдума приняла законопроект о праве мобилизованного на ранее занимаемую должность

Газета.Ruиещё 1

Государственная дума приняла законопроект о преимущественном праве мобилизованного гражданина на ранее занимаемую должность, сообщает РИА Новости.

Госдума приняла законопроект о праве мобилизованного на ранее занимаемую должность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту <...> имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя <...>», — указано в законопроекте.

Отмечается, что в том случае, если на старом месте работы более нет вакансии для мобилизованного сотрудника, то он имеет право на другую вакантную должность, которая должна соответствовать его квалификации. При отсутствии и этой вакансии — право на менее оплачиваемую вакансию.

Ранее комитет ГД поддержал поправку о прекращении взыскания долгов с участников специальной военной операции.

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