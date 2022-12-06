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19 часов назад

Глава Мордовии предложил создать систему точечной помощи семьям мобилизованных

ТАСС

Властям регионов и волонтерским организациям необходимо сформировать систему, которая позволит оказывать точечную поддержку семьям мобилизованных. Об этом ТАСС сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов в кулуарах форума "Мы вместе".

Глава Мордовии предложил создать систему точечной помощи семьям мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

"В данном случае вся установка сейчас для волонтерских организаций, которые сейчас представлены, - помогать семьям, потому что когда мужчина ушел, то надо помочь в элементарных бытовых вопросах. <...> Главное - выстроить систему", - сказал Здунов.

По его словам, многим семьям нужна точечная поддержка в самых разных бытовых делах. "Помочь картошку выкопать пожилым родителям, если надо, отвезти ребенка в детский сад, если мама заболела. Элементарные бытовые вопросы - чем-то помочь, что-то отремонтировать", - пояснил собеседник агентства.

При этом поддержка самим мобилизованным, по словам главы региона, оказывается по всему спектру вопросов.

"Во-первых, у нас сейчас легкая промышленность загружена на 100% - все, что надо бойцам, [производится]. У нас постоянная связь обратная. <…> У нас работает общественный фонд, собираются средства, чтобы быстро, комфортно это все доставить", - отметил Здунов.

Также в преддверии Нового года, по словам Здунова, повышенное внимание уделяется подготовке подарков детям.

Армия,Артем Здунов,
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