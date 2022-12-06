Глава Мордовии предложил создать систему точечной помощи семьям мобилизованных

"Во-первых, у нас сейчас легкая промышленность загружена на 100% - все, что надо бойцам, [производится]. У нас постоянная связь обратная. <…> У нас работает общественный фонд, собираются средства, чтобы быстро, комфортно это все доставить", - отметил Здунов.