Минобороны РФ: мобилизованные россияне в бою в Марьинке взяли в плен пятерых военных ВСУ

Министерство обороны России сообщает, что направленные в Донецкую народную республику в рамках частичной мобилизации россияне в первом бою взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

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«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — говорится в сообщении министерства.

В опубликованном видеообращении старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман рассказал, что украинцы были взяты в плен в районе города Марьинка. Российские бойцы обнаружили в одном из зданий солдат ВСУ и открыли по ним огонь из тяжелых орудий.

Туман предположил, что у украинской стороны начали заканчиваться боеприпасы, в результате чего они решили сдаться в плен. В дальнейшем у них забрали оружие, бронежилеты и каски, раненным оказали медицинскую помощь. Пять украинцев попали в плен, еще один погиб, рассказал российский военнослужащий.