Умер Чак Норрис

Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Накануне его экстренно увезли в госпиталь на острове Кауаи (Гавайи) после того, как он почувствовал себя плохо во время тренировки по карате. Об этом сообщает издание TMZ.

О смерти актера заявила его семья. Причина смерти Норриса не уточняется.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — написала его семья.

19 марта актер был госпитализирован на гавайском острове Кауаи. Ему стало плохо во время тренировки по каратэ. При этом издание сообщило, что состояние знаменитости было стабилизировано, а сам Норрис «находился в хорошем настроении» и шутил.

Чак Норрис получил всемирную известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Кроме того, он известен по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Помимо актерской деятельности, он был известен как мастер боевых искусств — был обладателем черных поясов по каратэ, тхэквондо, тансудо, бразильскому джиу-джитсу и дзюдо. За свою жизнь он выиграл множество чемпионатов по боевым искусствам, а позже основал собственную дисциплину — чун-кук-до. Работая в Голливуде он Норрис тренировал знаменитостей в боевых искусствах.