Чак Норриса госпитализировали на Гавайях
86-летний американский актер Чак Норрис был госпитализирован на гавайском острове Кауаи. Об этом сообщает TMZ.
Согласно информации издания, инцидент произошел 18 марта. Что именно случилось с Норрисом, издание не сообщает, но врачи забрали актера после силовой тренировки.
Как уточняет источник, сейчас жизни знаменитости ничего не угрожает. Отмечается, что Норрис «находится в хорошем настроении» и шутит.
«Источники, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщают нам, что за последние 24 часа на острове Кауаи произошла какая-то чрезвычайная медицинская ситуация, из-за которой Чак попал в больницу. Характер происшествия нам неизвестен, однако нам сообщили, что Чак находится в хорошем настроении», — сообщает издание.