Чак Норриса госпитализировали на Гавайях

86-летний американский актер Чак Норрис был госпитализирован на гавайском острове Кауаи. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации издания, инцидент произошел 18 марта. Что именно случилось с Норрисом, издание не сообщает, но врачи забрали актера после силовой тренировки.

Как уточняет источник, сейчас жизни знаменитости ничего не угрожает. Отмечается, что Норрис «находится в хорошем настроении» и шутит.