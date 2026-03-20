Встреча с Немцовым и ужин с Жириновским: что Чак Норрис делал в России
У Чака Норриса было несколько визитов в Россию в 1990‑е годы, в основном по линии боевых искусств, шоу и его московского клуба «Beverly Hills».
Основные визиты
1992 год: приезд в Москву как почётного рефери матча по кикбоксингу между трёхкратным чемпионом мира Ричардом Хиллом (США) и Вадимом Украинцевым; Норрис присутствовал на чемпионате по кикбоксингу вместе с женой.
Около 1996 года: запуск ночного клуба «Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills» в Москве; сохранилась кинохроника из ночного клуба, где Норрис общается с гостями и отбирает девушек на кастинг.
1997 год: серия визитов в Москву, связанных с клубом и празднованием 850‑летия города; Норрис приезжал по приглашению мэра Юрия Лужкова, снимался в рекламе, проводил конкурс красоты и приём для послов в клубе «Беверли Хиллз».
В те же дни он встречался с Борисом Немцовым в Белом доме, о чём отдельно упоминала пресса.
Ужин с Жириновским
Особое место в истории его российских визитов занимает легендарный вечер 1997 года. Тогда в ресторане «Беверли Хиллз», что на Сретенке, состоялась весьма неожиданная встреча: за одним столом оказались «Крутой Уокер» и Владимир Жириновский. По воспоминаниям очевидцев, несмотря на свой статус голливудской иконы, Чак вел себя максимально просто и открыто, что сразу подкупало собеседников.
Как это было
Владимир Жириновский и Чак Норрис действительно встречались в Москве в 1997 году в ресторане/клубе «Беверли Хиллз» на Сретенке, и оттуда известен тот самый снимок, который сейчас расходится как мем.
Что это была за встреча
Место: московский клуб/ресторан «Беверли Хиллз», тогда связанный с Чаком Норрисом как с одним из совладельцев или лиц проекта.
Время: 1997 год, визит Норриса в Россию, когда там проходили светские мероприятия, в том числе банкет для дипломатов.
Обстановка: на фото оба сидят за столом, курят сигары, на столе алкоголь, рядом официант в белых перчатках — отсюда и «легендарный» мемный кадр.
Как Жириновский туда попал
По воспоминаниям и публикациям, Жириновский не был в списке приглашённых на один из закрытых вечеров в «Беверли Хиллз», его сначала не пускали.
Он устроил громкий скандал у входа, звонил на ТВ и в разные инстанции; в итоге Чак Норрис лично вмешался и провёл его внутрь клуба.
В некоторых рассказах уточняется, что Норрис сопровождал его в зал, а Жириновский провёл там всю ночь, общаясь и отдыхая.
Почему это стало мемом
Фото из 90‑х с подписью вроде «Чак Норрис и Владимир Жириновский, Москва, 1997» периодически всплывает в подборках «исторических кадров» и в соцсетях, вызывая комический эффект из‑за неожиданного дуэта.
Российские медиа и пользователи описывали кадр как «случайную встречу» двух ярких персонажей эпохи, подчёркивая контраст между американской звездой боевиков и эпатажным российским политиком.