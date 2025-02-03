В США начались протесты против Трампа

В США начались протесты против администрации Дональда Трампа. Недовольные миграционной политикой избранного президента вышли на улицы сразу нескольких городов. В Лос-Анджелесе демонстранты на несколько часов заблокировали главную автостраду. Об этом сообщает Associated Press.

По словам очевидцев, протестующие призывали новую администрацию пересмотреть миграционную политику. Они несли флаги Мексики, Гватемалы и других стран Латинской Америки, а также плакаты с лозунгами: «Никто не является нелегалом», «Иммигранты делают Америку великой».

Новая администрация президента США начала проводить масштабные миграционные рейды в стране сразу после инаугурации Дональда Трампа. По данным СМИ, команда 47-го президента намерена выдворить 1 445 549 человек, почти половина из этого числа — дети, у которых нет документов.

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