В США начались протесты против Трампа

Slide 1 of 16
Полицейский кордон на шоссе 101 в Лос-Анджелесе
1/13
Полицейский кордон на шоссе 101 в Лос-Анджелесе  
© legion-media.ru
Демонстрант с флагом Мексики во время акции протеста в Лос-Анджелесе
2/13
Демонстрант с флагом Мексики во время акции протеста в Лос-Анджелесе  
© legion-media.ru
Марш иммигрантов в Санта-Барбаре, штат Калифорния
3/13
Марш иммигрантов в Санта-Барбаре, штат Калифорния 
© legion-media.ru
Надпись на плакате: "Нет депортациям"
4/13
Надпись на плакате: "Нет депортациям" 
© legion-media.ru

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте
5/13
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте 
© ТАСС
Демонстрант с флагом Мексики во время акции протеста в Калифорнии
6/13
Демонстрант с флагом Мексики во время акции протеста в Калифорнии 
© ТАСС
Нелегальные иммигранты протестуют против политики Дональда Трампа на границе США и Мексики
7/13
Нелегальные иммигранты протестуют против политики Дональда Трампа на границе США и Мексики 
© ТАСС
Надпись на плакате: "Иммигранты сделали Америку великой"
8/13
Надпись на плакате: "Иммигранты сделали Америку великой" 
© ТАСС
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте
9/13
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Марш иммигрантов в Сент-Питерсберге, штат Флорида
10/13
Марш иммигрантов в Сент-Питерсберге, штат Флорида 
© legion-media.ru
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте
11/13
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте 
© ТАСС
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте
12/13
Акция против ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа в Атланте 
© ТАСС
Марш иммигрантов в Сан-Диего, штат Калифорния
13/13
Марш иммигрантов в Сан-Диего, штат Калифорния 
© ТАСС

В США начались протесты против администрации Дональда Трампа. Недовольные миграционной политикой избранного президента вышли на улицы сразу нескольких городов. В Лос-Анджелесе демонстранты на несколько часов заблокировали главную автостраду. Об этом сообщает Associated Press.

По словам очевидцев, протестующие призывали новую администрацию пересмотреть миграционную политику. Они несли флаги Мексики, Гватемалы и других стран Латинской Америки, а также плакаты с лозунгами: «Никто не является нелегалом», «Иммигранты делают Америку великой».

Новая администрация президента США начала проводить масштабные миграционные рейды в стране сразу после инаугурации Дональда Трампа. По данным СМИ, команда 47-го президента намерена выдворить 1 445 549 человек, почти половина из этого числа — дети, у которых нет документов.

Что происходит в США — в галерее «Рамблера».