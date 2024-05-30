Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером прокомментировал резонансное заявление экс-президента Франции Николя Саркози касательно возможной эскалации конфликта на Украине.

Ранее бывший французский лидер предостерег Европу от эскалации конфликта на Украине и заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией. Саркози выразил сомнения по поводу обсуждаемой сейчас в Европе и, в том числе, во Франции отправки военнослужащих на Украину. Он призвал к срочному поиску путей для мирного урегулирования. Кроме того, Саркози выразил мнение, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на контингенте, а также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, но допустил, что Киев может получить гарантии безопасности.

Саркози верен своей позиции. Еще в прошлом году экс-президент Франции выпустил очередной том своих мемуаров, где он также касался украинского конфликта и говорил о необходимости реально смотреть на вещи. Саркози отмечал, что стремление победить одну из главных ядерных держав – это безумие. Мол, кто всерьез в это верит? Он, в частности, говорил о том, что Европе нужно как-то наладить диалог с Россией, учесть те вызовы, перед которыми она стоит, и понять позицию русских. Он говорил, что не надо заниматься демонизацией [президента РФ Владимира] Путина и делать из него злодея, что соответствующее поведение – это большая ошибка Франции. Еще в прошлом году он призывал остановить военные действия и перейти к переговорам. Кроме того, он призывал провести референдумы на «спорных», по его мнению, территориях с тем, чтобы попытаться найти какой-то компромисс. Правда, эти референдумы он предлагал провести под эгидой ЕС, что звучало достаточно странно. Тем не менее вот эти реалистичные компромиссные предложения вызвали шок во Франции. Там все говорили, что Саркози чуть ли не «агент влияния Москвы» и прочее. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Эксперт назвал Саркози одним из немногих французских политиков высокого уровня, который «сохраняет прагматичный подход и реалистичность».

«В отличие от [действующего президента Франции Эммануэля] Макрона, который, к сожалению, перешел на явно русофобские позиции, Саркози сохраняет традиционную «голлистско-миттерановскую» линию Франции во внешней политике. Раньше Франция играла роль медиатора в сложных международных процессах, была посредником при решении крупных кризисов, но нынешнее руководство страны, к сожалению, отошло от этой линии», - подчеркнул специалист.

По словам Федорова, ряд французских политиков поддерживают позицию Саркози, «или, по крайне мере, занимают взвешенную позицию» по украинскому конфликту.

«Это и экс-премьер Франции Доминик де Вильпен, и некоторые другие крупные (в основном, конечно, в прошлом) фигуры. Но тут следует понимать, что если ты во Франции не говоришь, что «Россия – это агрессор», то тебя сразу же записывают в ряды «пропутинистов». Поэтому все они говорят о нарушении Россией международного права, но тем не менее отмечают необходимость объективно подходить к вопросу и учитывать интересы Москвы. Они говорят о том, что Запад тоже ошибался, что там обманывали РФ в вопросе расширения НАТО и прочее... Так что такие политики во Франции есть, но они, к сожалению, не определяют нынешний курс страны», - рассказал эксперт.

Изменение вектора политики Парижа в отношении РФ в настоящее время маловероятно, добавил собеседник.

«Ждать рациональной и компромиссной позиции от Франции не приходится - русофобская истерия доминирует в этой стране, а Макрон стал «ястребом» в Евросоюзе», - заключил эксперт.

В Совфеде ранее посмеялись над Макроном после слов Саркози об Украине.