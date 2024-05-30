В Совфеде посмеялись над Макроном после слов Саркози об Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Франции Николя Саркози о существенном риске войны между Францией и Россией из-за действий нынешнего президента страны Эммануэля Макрона. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Как напомнил читателям Пушков, Саркози выразил "серьезные сомнения" в необходимости отправки французских военных на территорию Украины, отметив, что не может представить себе боевые действия между "страной Бальзака и страной Толстого".

"Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого", - иронично прокомментировал мнение Саркози Пушков.

29 мая Саркзози заявил, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте. Он также выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, не исключив при этом гарантии безопасности для Киева.