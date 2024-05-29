Бывший президент Франции Николя Саркози предостерег Европу от эскалации конфликта на Украине и заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией. Его слова приводит ТАСС.

Саркози выразил сомнения по поводу обсуждаемой сейчас в Европе и, в том числе, во Франции отправки военнослужащих на Украину.

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и Оноре де Бальзака вступают в войну. Кто-то задумывался о последствиях этого?» — сказал он.

Экс-президент призвал к срочному поиску путей для мирного урегулирования. По его мнению, если «ждать, что кто-то встанет на колени, то стоит приготовиться к драматическим последствиям».

«Мир танцует на краю вулкана», — отметил он.

Саркози считает, что Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на контингенте. Также он выступил против включения Украины в НАТО и ЕС, но допустил, что Киев может получить гарантии безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВСУ стоит разрешить наносить западным оружием удары по военным объектам на территории РФ. По его словам, таким образом Париж хочет лишь помочь защитить украинскую территорию.