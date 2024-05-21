Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию вокруг преследования премьер-министра Израили со стороны Международного уголовного суда (МУС) и высказался о роли США в данном вопросе.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что призвал палату предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. После этого спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что конгрессмены рассматривают возможность ввести санкции против МУС, если тот выдаст ордер на арест премьер-министра Израиля. При этом президент США Джо Байден назвал требование прокурора МУС «возмутительным».

Эксперт выразил мнение, что высказанное в США недовольство касательно возможного преследования израильских политиков со стороны МУС является показным и лицемерным.

МУС не является каким-то эффективным и общепризнанным органом, все-таки это очень сомнительная организация – явно ангажированная и действующая в русле политической конъюнктуры. Действия МУС нацелены на привлечение внимания и провоцирование определенной шумихи вокруг той или иной фигуры, поскольку в данном случае речь идет о выдаче ордеров на арест израильских политиков. В тоже время случаи с Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля Галантом можно рассматривать и как сигнал и им самим, и как сигнал тем, кто выступает в поддержку их курса, в поддержку дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности… Но при этом американцы не могут открыто заявить, что они поддерживают выдачу ордера на арест израильских политиков, поскольку им важно сохранить лицо и продемонстрировать, что страны являются союзниками. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

На протяжении многих лет Вашингтон поддерживал Израиль и снабжал страну вооружением, однако в настоящее время там не удовлетворены действиями Израиля, поскольку они идут вразрез с политикой Вашингтона, подчеркнул эксперт.

«Понятно, что у Нетаньяху нет другого варианта, кроме как продолжение вот этой кровопролитной ситуации на Ближнем Востоке. Он просто не может позволить себе остановиться, потому что иначе его будут ждать очень серьезные последствия. Однако также очевидно, что своими действиями Нетаньяху не играет на руку Байдену. Американскому президенту нужно успокоить ситуацию на Ближнем Востоке, а этого не происходит. В ноябре в США пройдут президентские выборы, и Байдену нужны голоса мусульман, которых в США очень много, соответственно, в их глазах он должен выглядеть миротворцем. Значит, он должен надавить на Израиль, надавить на Нетаньяху, чтобы тот свернул свою кровавую мясорубку, но тот уже ни на кого не оглядывается и действует по своей программе. Поэтому сложно поверить, что решение главного прокурора МУС добиваться ордера на арест руководства Израиля обошлось без согласования с США. Есть то, что происходит за витриной, и есть то, что выдается на публику, в медиапространство. Да, на публику в США сказали, что не поддерживают выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля, но на самом деле там могут потирать руки ввиду того, что ситуация развивается по их сценарию», - отметил Селезнев.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что ситуация с МУС вряд ли дойдет до реального ареста Биньямина Нетаньяху.

«Во-первых, Нетаньяху вряд ли будет путешествовать (гастролировать) по тем странам, которые ратифицировали Римский статут МУС, очевидно, он будет находиться в Израиле. Во-вторых, в шутку говоря, удивительным образом может вдруг сложиться такая ситуация, когда в Израиль полетит американский спецназ - арестовывать и усмирять Нетаньяху. Или же израильский премьер-министр может стать объектом пристального внимания спецслужб других стран. Мы видим, как стремительно развиваются события в отношении ряда глав государств – покушения, попытки госпереворотов, крушение вертолета с президентом Ирана и так далее. Говорить о том, что все происходящее – лишь череда случайных трагических совпадений, разумеется, не приходится. Все находятся в зоне риска, а раз это так, то безопасность Нетаньяху зависит от работы его личной службы безопасности», - заключил специалист.

Нетаньяху ранее отверг претензии Международного уголовного суда, обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме.