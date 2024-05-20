Байден прокомментировал призыв прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден прокомментировал призыв прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно словам Байдена, подобное требование является «возмутительным», а между Израилем и палестинским движением ХАМАС нет ничего общего, «на что бы ни указывал прокурор». Он также добавил, что США будут и впредь поддерживать Израиль.

«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно. <...> Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности», — заявил Байден.

К словам американского президента присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Белый дом отвергает призыв прокурора МУС.

«Мы отвергаем отождествление прокурором Израиля и ХАМАС. Это позорно», — добавил он.

Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства суда с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.