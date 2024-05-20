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США могут ввести санкции против МУС из-за Нетаньяху

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что конгрессмены рассматривают возможность ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот выдаст ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

США могут ввести санкции против МУС из-за Нетаньяху
© globallookpress.com

По словам Джонсона, призыв выдать ордер МУС на арест Нетаньяху является частью кампании по оказанию давления на Израиль. При этом спикер подчеркнул, что для противодействия МУС в Конгрессе рассматривают «все возможные варианты».

«За отсутствием лидерства со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, если оно продвинется», — заявил он.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что призвал палату предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

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