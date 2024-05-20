США могут ввести санкции против МУС из-за Нетаньяху

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что конгрессмены рассматривают возможность ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), если тот выдаст ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Джонсона, призыв выдать ордер МУС на арест Нетаньяху является частью кампании по оказанию давления на Израиль. При этом спикер подчеркнул, что для противодействия МУС в Конгрессе рассматривают «все возможные варианты».

«За отсутствием лидерства со стороны Белого дома Конгресс рассматривает все возможные варианты, включая санкции, чтобы наказать МУС и добиться того, чтобы его руководство столкнулось с последствиями, если оно продвинется», — заявил он.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что призвал палату предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.