Эксперт оценил итоги поездки Си Цзиньпина во Францию

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Рамблером высказался об итогах переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, а также оценил перспективы политического сотрудничества лидеров двух государств.

Эксперт подчеркнул, что во Франции тщательно готовились к приезду Си Цзиньпина и организовали тому торжественный прием.

Французы – мастера торжественных приемов, и в этот раз они тоже постарались не ударить лицом в грязь. Все было устроено по высшему разряду. И это показывает степень важности Китая для Франции, а также для Европы в целом, так как Макрон старается говорить от имени всей Европы. Тем более в этом году отмечается 60-летие установления дипломатических отношений между Францией и Китаем – это векторная точка в отношениях двух стран. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

В ходе обсуждения экономических вопросов стороны французская сторона предъявила претензии Китаю, связанные с его недобросовестной конкуренцией в Европе, отметил эксперт.

«К этому диалогу подключилась [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, которая начала разговаривать с лидером Китая с более жестких позиций, что не совсем понравилось Си Цзиньпину. После переговоров фон дер Ляйен заявила, что Европа будет вводить экономические меры в отношении китайских товаров. Видимо, она сделала из переговоров жесткие выводы. Но в экономической сфере между Китаем и Европой действительно много вопросов. Китай ведет себя не так, как хотелось бы европейцам, но, с другой стороны, у европейцев есть большая заинтересованность в китайском рынке, отношения с КНР для них крайне важны… При этом Китай тоже может предъявить Европе множество претензий, например, касательно недопущения китайских инвестиций в важные отрасли европейской промышленности (фактически это дискриминация) или же касательно постоянных упреков в шпионаже, в воровстве технологий и так далее. То есть у сторон множество претензий друг к другу. Детали переговоров еще будут просачиваться в прессу, и их надо будет изучить, но, как мне кажется, каких-то прорывных решений на них достигнуто не было», - сказал специалист.

Говоря о геополитической стороне переговоров Макрона и Си Цзиньпина, эксперт напомнил, что французский лидер призвал коллегу «образумить Россию» и способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«И все это было высказано в ультимативной форме. Китай призывали нажать на Россию и принудить ее умерить свою активность. Но, судя по комментариям прессы, Си Цзиньпин на это как-то вяло отреагировал или не отреагировал совсем. Кроме того, задачей Макрона было зазвать Китай на конференцию по Украине в Швейцарии, однако после переговоров Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддержать конференцию только в случае признания ее в Москве и в Киеве. Это важная оговорка, которая характеризует позицию Пекина в данном вопросе… Так что не думаю, что французскому президенту удалось найти общий язык с китайским лидером в геополитическом плане. Китай занимает осторожную позицию, подчеркивая, что он не является стороной конфликта на Украине, и считает, что нужно не обвинять Россию во всем происходящем, а искать пути разрешения конфликта, понимая его природу. И в этом плане китайские инициативы достаточно реалистичны и, насколько я понимаю, они расцениваются нашим руководством как полезные, как те, которые можно рассматривать», - сказал Федоров.

Вместе с тем эксперт оценил призыв Си Цзиньпина к Макрону, согласно которому Китай и Франция «должны стойко отстаивать свою самостоятельность и суверенитет, а также вместе предотвратить новую холодную войну или блоковую конфронтацию».

«Здесь Си Цзиньпин напомнил французскому президенту, что ему было бы неплохо вспомнить самостоятельную и суверенную политику Франции, которая была при его предшественнике - генерале Шарле де Голле, что Макрону нужно вести мир к диалогу, а не к конфронтации, к биполярности, которая назревает в новом формате. И, думаю, здесь позиции Си Цзиньпина и Макрона близки, потому что, несмотря на воинственную риторику Макрона в последние месяцы, Франция все-таки постоянного говорит о независимой политике и желании быть самостоятельным центром силы, а это предполагает нормальные и взвешенные отношения с Китаем», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что по итогам визита китайского лидера во Францию Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.