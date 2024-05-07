Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита китайского лидера во Францию выступили с заявлением, в котором, в частности, призывают к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Пекин и Париж, согласно заявлению, призывают к возобновлению политического диалога на основании плана «два государства для двух народов», передает ТАСС.

Кроме того, китайский и французский лидеры выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему мирному разрешению ситуации.

По информации The New York Times, стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.