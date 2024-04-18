Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером высказался о возможном ответе Израиля на атаку Ирана по его территории, подчеркнув, что в настоящее время просматривается желание израильских властей втянуть США конфликт на Ближнем Востоке.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. По данным СМИ, правительство Израиля еще до удара со стороны Ирана заранее утвердило несколько вариантов контратаки в отношении исламской республики.

Сегодня весь мир с напряжением ждет действий со стороны Израиля в ответ на атаку Ирана по своей территории. После тех событий многие пришли к выводу, что цикл завершен. Был удар по дипмиссии со стороны Израиля, и был ответ со стороны Ирана, тут, как говорится, пора бы и «насладиться результатами своей агрессивности». Но Израиль почему-то опять хочет взвинтить ситуацию и совершить следующий шаг. Уже ярко просматривается желание Израиля втянуть Соединенные Штаты в широкомасштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. И если последует ответ Израиля, то, во-первых, он должен быть намного серьезнее, чем предыдущая атака, которая уже тянула на casus belli [повод к войне], во-вторых, он должен быть более затяжным и аргументированным, чтобы США уже не смогли отвертеться. Но у Израиля тут, скорее всего, ничего не получится, поскольку и США, и Иран не хотели бы втягиваться в широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос касательно самостоятельности Израиля при принятии решений об ответных мерах на атаку со стороны Ирана.

«Думаю, что те деньги, которые Конгресс США сейчас планирует выделить Израилю, — это серьезный аргумент для того, чтобы Израиль в дальнейшем согласовывал все свои действия с Вашингтоном», — отметил специалист.

Кошкин предположил, что ответом Израиля, помимо прочего, может стать удар по тем иранским объектам, где может вестись разработка или производство ядерного вооружения.

«Но, думаю, это уже та ступень конфликта, дотянуться до которой не смогут. И слава богу, что это так», — подчеркнул он. «Для Ирана самой ответственной фазой был период после налета на дипмиссию и до удара по Израилю. В ходе этого периода Иран остался верен себе и не перешагнул те линии, которые сам себе начертил. Так что маловероятно, что сейчас Иран предпримет более жесткие шаги в отношении Израиля», — добавил Кошкин.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее выразил мнение, что Израилю было бы выгоднее способствовать деэскалации на Ближнем Востоке после успешно отраженной атаки Ирана, а не отвечать на нее аналогичными силами.