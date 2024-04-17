Шольц: Израилю стоит воздержаться от мощного удара в ответ на атаку Ирана

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Израилю было бы выгоднее способствовать деэскалации на Ближнем Востоке после успешно отраженной атаки Ирана, а не отвечать на нее аналогичными силами.

"Хорошо, что Израиль смог защитить себя. И Израиль должен теперь использовать этот успех. Поэтому соответствующая военная реакция точно не была бы кстати. Вероятно, было бы разумнее обратить внимание на то, что было достигнуто в сфере обороны", - сказал Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По его словам, сейчас "важно использовать момент для дальнейшей деэскалации", "а не отвечать массированной атакой".

Как заявлял ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам разговоров с западными партнерами, Израиль ценит советы зарубежных союзников, но все решения, касающиеся самообороны, будет принимать самостоятельно.