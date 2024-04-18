СМИ: Израиль еще до удара со стороны Ирана утвердил варианты контратаки

Правительство Израиля еще до удара со стороны Ирана заранее утвердило несколько вариантов контратаки в отношении исламской республики. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила израильская радиостанция Kan.

По ее данным, израильский кабинет заранее утвердил несколько возможных вариантов ответных действий, выбор между которыми зависел бы от масштабов удара со стороны Ирана. Первоначально планировалось, что контратака должна была начаться сразу после авиаудара иранских дронов и ракет.

Иран вновь запустил беспилотники по Израилю

"Того ответа, что планировался, не будет. Дипломатическая щепетильность одержала верх", - указал собеседник радиостанции, добавив, что все варианты контратаки были отложены после звонка президента США Джо Байдена премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. "Реакция последует, но, как кажется, она будет отличаться от той, что планировалась", - пояснил он.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.