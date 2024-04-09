Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером прокомментировал возможное расширение военного альянса AUKUS (трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании).

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны ведут переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS. Вместе с тем, согласно данным издания Financial Times, в AUKUS рассматривают возможность привлечения в организацию новых членов для сдерживания Китая, в частности Японии.

Соединенные Штаты торопятся с тем, чтобы присоединить Японию и Канаду к союзу AUKUS. В администрации [президента США Джо] Байдена боятся, что если на выборах главы государства победит Дональд Трамп, то он «свернет» этот союз, который прекратит свое существование… Напомню, что в рамках первого направления AUKUS предполагается предоставление Австралии флота атомных подводных лодок, то есть им хотелось бы затянуть страну в «ядерный клуб». При этом второе направление AUKUS - военно-техническое, и здесь речь идет об усилении блокирующих позиций по «высоким технологиям», которые обеспечат этой площадке более стойкое существование. Соответственно, Японию хотят «подтянуть», чтобы расширить возможности AUKUS по работе с искусственным интеллектом, с квантовыми технологиями, с кибербезопасностью. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время в Японии серьезно работают над созданием гиперзвуковой технологии. Естественно, ракеты с этой технологией будут весьма востребованы в формате сдерживания Китая, поскольку, как мы прекрасно понимаем, данный союз нацелен на Китай, на Дальний Восток в целом, то есть речь идет, в том числе, и о сдерживании России. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Говоря о возможном включении Японии в AUKUS, эксперт подчеркнул, что Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны, и выразил мнение, что соответствующему стремлению Токио препятствуют в Вашингтоне.

«Так что Япония в составе «ядерного клуба» - в этом, конечно, есть определенная угроза для Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском направлении. К тому же речь идет о расширении и укреплении AUKUS за счет Канады и о том, что туда со временем будут подтягивать Южную Корею. Так что это довольно мощное образование, которое в последующем может серьезно обеспокоить не только Китай, но и Россию, а также те государства, которые находятся в формате согласованных действий с Пекином и Москвой», - заявил собеседник.

Расширение AUKUS может повлечь за собой зеркальную реакцию со стороны России и Китая, отметил Кошкин, напомнив, что на встрече министра иностранных дел Китая Ван И с главой российского МИДа РФ Сергеем Лавровым прозвучала идея о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны Запада.

«Мы наблюдаем естественное желание многих государств также войти в некое образование, в котором бы они чувствовали уверенность и защищенность. В основном речь идет о площадках БРИКС и ШОС, куда стремятся войти государства мирового большинства, чтобы обеспечить себе перспективу взаимовыгодных отношений… Ван И и Лавров на пресс-конференции акцентировали внимание на том, что Китай и Россия выступают против гегемонизма, что речь идет о полицентричности. А раз так, то в многоначалье, то есть во многих центрах должны быть согласованные действия. И тогда уже получается, что если какой-то центр силы начинает «тянуть одеяло на себя», то в полицентричном мире автоматически происходит процесс согласованных усилий, нацеленный на то, чтобы сбалансировать стремление какой-то стороны аккумулировать силу в себе», - сказал политолог.

Ранее возможное присоединение Японии к AUKUS прокомментировали в Кремле.