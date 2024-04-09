Ван И выдвинул идею о "двойном противодействии" в ответ на "двойное сдерживание"

ПЕКИН, 9 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выдвинул идею о "двойном противодействии" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада. Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.

"Министр Ван И вчера изобрел вот эту формулу - "двойное противодействие против двойного сдерживания". И не раз наши лидеры, президент [Владимир] Путин и председатель Си Цзиньпин подчеркивали решимость России и Китая противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, затормозить давно назревшие процессы демократизации и справедливости, которые просто стучатся в дверь современного миропорядка и остановить, затормозить которые пытаются Соединенные Штаты и их союзники в стремлении увековечить свое несправедливое положение в международной системе", - сказал Лавров.

"Мы помним, как наши лидеры формулировали задачи стоять спина к спине, плечом к плечу на пути попыток затормозить объективный ход истории", - добавил глава МИД РФ.