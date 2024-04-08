Песков прокомментировал возможное присоединение Японии к AUKUS

Военный союз США и Японии и так уже существует, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Вашингтона и Токио усилить военное сотрудничество в формате AUKUS.

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«Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ», — цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что присутствие на островах американских военных «всегда было камнем преткновения» в попытках решить проблему отсутствия у РФ и Японии мирного договора.

AUKUS — военный альянс Австралии, Великобритании и США. Япония поддерживает этот союз, но решение о вступлении в него власти пока не принимали. При этом в Токио намерены развивать сотрудничество с членами альянса, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей японского посольства в Москве.

Накануне издание Financial Times сообщило, что AUKUS рассматривает возможность привлечения новых членов для сдерживания Китая. FT напомнило, что 10 апреля в Белом доме пройдет встреча президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Как писала ранее «Парламентская газета», Россия в создании подобных союзов видит попытку НАТО расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это «несет риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности».