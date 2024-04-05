В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

Вероятность полномасштабного военного конфликта между Ираном и Израилем после израильского удара по иранскому консульству в Сирии беспокоит США. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости со ссылкой на интервью CNN.

Журналист телеканала в ходе беседы с Кирби поинтересовался, беспокоит ли Вашингтон возможность «полномасштабной войны между Ираном и Израилем».

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«Да, мы очень обеспокоены», — ответил Кирби. При этом он признался, что президент США Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поднимали эту тему во время разговора, однако детали их беседы не уточнялись.

Об авиаударах израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске стало известно в понедельник.