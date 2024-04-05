В НАТО дали обещание по поводу отправки боевых подразделений на Украину

НАТО не станет отправлять на Украину свои боевые подразделения. Такое обещание дал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости.

Ранее консультант государственного департамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd заявил, что Североатлантический альянс будет вынужден направить своих солдат в помощь Киеву, так как украинской стороне катастрофически не хватает людей. Если не решить проблему немедленно, НАТО придется принять «катастрофическое поражение», настаивал консультант. Он добавил, что Франция, Британия и страны Северной Европы уже готовы принять отчаянные меры и помочь Украине своими войсками.

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Столтенберг опроверг эти домыслы.

«Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину», — сказал он.

В то же время он призвал другие страны усилить снабжение Киева оружием.

«Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине лишь мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в происходящее страны НАТО, которые «играют с огнем».