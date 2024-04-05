Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, её реализация при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.

Об этом информирует украинское издание «Европейская правда».

«Потому что они 500 млн не могут собрать, а так им надо будет 20 млрд собирать в год в нынешней модели», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Кулеба подчеркнул, что данная идея «имеет право на существование и шанс на реализацию», если «удастся вычислить формулу» участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения.

Также глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.