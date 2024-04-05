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Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО с нынешней моделью финансирования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны приветствуют идею о создании фонда НАТО в размере €100 млрд для оплаты поставок оружия Киеву, однако, по его мнению, её реализация при нынешней модели финансирования альянса равна нулю.

Кулеба: Киев не получит €100 млрд от НАТО
© ТАСС

Об этом информирует украинское издание «Европейская правда».

«Потому что они 500 млн не могут собрать, а так им надо будет 20 млрд собирать в год в нынешней модели», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Кулеба подчеркнул, что данная идея «имеет право на существование и шанс на реализацию», если «удастся вычислить формулу» участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен направлять на Украину боевые подразделения.

Также глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал решение о создании миссии НАТО на Украине «ползучим внедрением» альянса на Украину.

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