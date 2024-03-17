Соратник Эрдогана призвал его не уходить из политики

Лидер турецкой Партии Националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не уходить из политики после окончания президентского срока. Об этом сообщает NTV.

Бахчели выступил в воскресенье на съезде Партии националистического движения в Анкаре. Он заявил, что его партия поддерживает Эрдогана и обратился к президенту.

«Вы не можете уйти, вы не можете оставить турецкую нацию. Мы хотим видеть вас лидером-спасителем нового века», — сказал Бахчели.

Неделю назад Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него «финалом», последними выборами в рамках полномочий, предоставленных законом. Затем он передаст дела «моим братьям, которые придут после меня».

В прошлом году Эрдоган выиграл выборы и стал президентом на 5 лет.

Ранее эксперт рассказал, что может означать заявление Эрдогана.