В Британии прокомментировали удар России по «Кракену»

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал удар России по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

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Меркурис подчеркнул, что Россия обладает превосходством в получении разведывательных данных о действиях противника, поэтому наносит чувствительные удары. Он предположил, что Москва способна отследить расположение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

ВС России ударом авиабомбы уничтожили около 300 бойцов «Кракена»

«Совершенно ясно теперь, что у русских есть потрясающее количество разведывательной информации о том, что происходит на Украине. <...> И это, на самом деле, довольно тревожно», — подчеркнул аналитик.

Ранее Минобороны сообщило о единовременном уничтожении более 300 бойцов украинского вооруженного формирования «Кракен». Скопление живой силы противника было поражено точным ударом полуторатонной объемно-детонирующей авиабомбы.