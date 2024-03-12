Эксперт оценил намек Эрдогана о завершении политической карьеры

Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев в разговоре с Рамблером прокомментировал недавнее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о последних выборах в его карьере, а также высказался о потенциальных преемниках политика.

Ранее Эрдоган заявил, что муниципальные выборы, которые пройдут в стране 31 марта, станут для него последними с учетом действующего законодательства. «Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача дел моим братьям, которые придут после меня», - передавал его слова RT.

Сейчас идет второй президентский срок Эрдогана и, согласно турецкой конституции, он больше не сможет избираться на этот пост. Впервые Эрдоган был избран президентом в 2014 году, и тогда у него были иные полномочия, нежели сейчас. Раньше эта должность была в большей степени протокольной, но после референдума 2017 года, когда были внесены серьезные изменения в конституцию, страна перешла от парламентской к президентской системе. При этом еще во время прошлых президентских выборов (в мае 2023 года) в Турции были возгласы о том, что Эрдоган больше не может баллотироваться, так как он был избран в 2014 и в 2018 годах. Но аргумент, с которым не сильно спорили со стороны правящей партии, звучал так: после референдума 2017 ситуация изменилась, так как полномочия президента до этого были иными. И новое подобное заявление может быть политическим посылом Эрдогана своему электорату, мол, ребята, поднажмите, выберите мою партию. Яшар Ниязбаев Главный редактор издания «МК-Турция»

Специалист также прокомментировал заявление Эрдогана о том, что по итогам выборов произойдет передача дел его «братьям».

«Конечно, тут имеется ввиду не родня, а имеются ввиду люди, которые разделяют его идеологические взгляды. Но кто именно это будет – пока неизвестно. Еще два года назад определенные люди представлялись потенциальными преемниками Эрдогана, но сейчас части из них уже нет [в политике], и на их место пришли другие. Так что пока рано рассуждать о том, кто может стать преемником Эрдогана, до конца его срока остается еще много времени», - отметил Ниязбаев.

Бывший глава минюста Турции, депутат Бекир Боздаг ранее не исключил выдвижения Эрдогана еще на один срок, несмотря на его слова о завершении политической карьеры.