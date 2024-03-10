В Турции нашли способ для Эрдогана пойти еще на один срок

Бывший глава минюста Турции, депутат Бекир Боздаг не исключил выдвижения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана еще на один срок, несмотря на его слова о завершении политической карьеры. Об этом парламентарий написал в соцсети X (ранее Twitter).

Боздаг отметил, что, согласно конституции Турции, занимать пост президента страны можно максимум два срока подряд. В то же время в Главном законе указано, что тот же президент может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в случае досрочных выборов.

"В случае, если в соответствии с конституцией парламент Турции примет решение о досрочных выборах во время второго срока президента, у нашего президента Эрдогана будет конституционное право стать кандидатом", – подчеркнул депутат.

8 марта глава Турецкой республики Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

Эрдоган заявил, что выборы в марте станут для него последними

До этого Эрдоган предложил внести изменения в избирательную систему Турции. Он выступил за отказ от того, чтобы для победы на президентских выборах кандидат должен был набрать 50% голосов + один голос.