Американист высказался об отказе Хейли от участия в президентских выборах в США

Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером высказался о причинах отказа бывшего постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли от участия в президентской гонке в США.

По итогам так называемого «супервторника», в рамках которого праймериз обеих партий прошли более чем в 15 штатах, Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Выступая в Чарлстоне, она заявила, что «пришло время приостановить кампанию». Дональд Трамп остался безальтернативным кандидатом от республиканцев.

Хейли не могла не снять свою кандидатуру. «Супервторник» — это решающее событие, и было понятно, что Хейли его полностью проигрывает и больше не может продолжать цепляться за выборы… Вообще Хейли считают креатурой неоконов [неоконсерваторов], и демократы «топят» за нее, дают ей деньги. Это те неоконы, которые перебрались обратно в Демократическую партию. То есть Хейли является «троянским конем» неоконов в трампистской Республиканской партии – именно так ее воспринимают и трамписты, и демократы. Так что на Хейли делали определенные ставки, и был вариант, при котором ее протолкнули бы на место вице-президента при Трампе, но и Хейли, и Трамп уже заявили о том, что не видят друг друга, работающими совместно. Владимир Можегов Политолог-американист

Эксперт напомнил, что Хейли не стала призывать своих сторонников отдавать голоса за Трампа, и допустил, что она станет независимым кандидатом в президенты США.

«То есть она «закусила удела» ... У Хейли был такой задор, на ее кампанию было потрачено так много средств, что, вероятно, мы ее еще можем увидеть. Сейчас может зеркально отобразиться ситуация с Робертом Кеннеди в Демпартии, который шел против Джо Байдена и за которого отдавали свои голоса порядка 10-15% демократических избирателей. Он стал независимым кандидатом и увел «своих людей», полагаю, для Хейли подобный вариант стал бы идеальным, но посмотрим на развитие событий», - сказал он.

В дальнейшем голоса сторонников Хейли разделятся между Трампом и Байденом, считает эксперт.

«Тут может произойти такая же ситуация, что и с Кеннеди, когда часть его сторонников осталась с демократами, а другие ушли к республиканцам. Видимо, то же самое можно прогнозировать и в случае с Хейли», - отметил Можегов.

После выхода Хейли из гонки борьба за президентское кресло развернется между Трампом и Байденом, отметил специалист.

«При этом осенью состоится съезд Демократической партии, и если там Байден будет совсем плох, то его могут поменять на вице-президента, могут выдвинуть нового кандидата. Но поскольку до сих пор никого нет, а времени, чтобы раскрутить нового человека, остается мало, то, думаю, мы увидим противостояние Трампа и Байдена», - заключил он.

Ранее сообщалось, что третья партия в США захотела выдвинуть своего кандидата в президенты.