Третья партия в США захотела выдвинуть своего кандидата в президенты

В США третья партия No Labels намерена выдвинуть кандидата в президенты на осенних выборах, сообщило Associated Press. По данным источников, 800 делегатов движения 8 марта проголосуют за запуск президентской кампании и в конце следующей недели начнут отбор потенциальных кандидатов.

Опросы показывают, что многие американцы не имеют положительного мнения о [президенте США Джо] Байдене или [экс-президенте Дональде] Трампе, при такой динамике No Labels видит возможность, чтобы предложить альтернативу. Но сторонники Байдена обеспокоены тем, что No Labels отберет у него голоса в штатах, где идет борьба, и критикуют то, что партия не раскрывает своих спонсоров или большую часть своих решений, — отмечается в публикации.

Представители партии не стали публично подтверждать планы грядущей встречи делегатов. Старший стратег No Labels Райан Клэнси лишь сказал, что в движении рассчитывают на поддержку продолжения процесса.

По данным агентства, No Labels накопила средства, полученные в том числе от бывших доноров республиканцев, чьи имена не раскрываются. Среди них есть люди, которые разочаровались в руководстве партии в период президентства Трампа, отмечает AP.

СМИ: судьба второго срока Байдена решится сегодня

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что покидает президентскую гонку. Она была основным конкурентом Трампа на праймериз республиканцев. Теперь бывший президент США стал единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от партии.