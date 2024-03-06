Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Чарлстоне, Хейли заявила, что «пришло время приостановить кампанию».

«Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», — добавила она.

Таким образом экс-президент США Дональд Трамп, который также участвует в президентской гонке, стал основным кандидатом от Республиканской партии. Хейли поздравила его с этим, но не стала призывать своих избирателей поддержать его на предстоящих выборах.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются Трамп и действующий американский глава Джо Байден.