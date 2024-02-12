В Белом доме отказались от проверки умственных способностей Байдена
Белый дом не видит причин для проверки умственных способностей президента США Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно сообщению Белого дома, в подобной проверке нет необходимости. Таким образом Вашингтон прокомментировал заявление республиканца и экс-врача бывшего президента США Барака Обамы Ронни Джексона, который назвал умственные способности Байдена «угрозой» для нацбезопасности США.
«Я говорил с тех пор, как он был кандидатом, что этот человек по когнитивным способностям не подходит на роль нашего президента, нашего главнокомандующего и главы нашего государства. Я наблюдал за этим человеком каждый день в Западном крыле и его окрестностях в течение восьми лет, когда он был вице-президентом. Между тогдашним и нынешним временем существует огромная, радикальная разница», — заявил он.
Помимо этого, когнитивные способности и преклонный возраст американского президента ранее прокомментировала Вице-президент США Камала Харрис. По ее словам, она готова взять на себя управление страной, если Байден больше не сможет выполнять функции президента.