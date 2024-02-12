Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила на брифинге, что готова в случае необходимости исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, журналисты пояснили, что избирателей смущает возраст действующего главы страны Джо Байдена . Они спросили Харрис, готова ли она заменить американского лидера.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит. Все, кто видит меня за работой, уходят с полным осознанием [моей] способности руководить», — подчеркнула вице-президент.

Автор статьи пояснил, что в последние месяцы список обязанностей Харрис значительно расширился. В него вошли задачи как по внутренней политике, так и по внешней. В частности, ей поручили курировать действия США в области конфликта в секторе Газа.