Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США
Вице-президент США Камала Харрис заявила на брифинге, что готова в случае необходимости исполнять обязанности президента Соединенных Штатов. Об этом пишет Wall Street Journal.
По данным газеты, журналисты пояснили, что избирателей смущает возраст действующего главы страны Джо Байдена. Они спросили Харрис, готова ли она заменить американского лидера.
«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит. Все, кто видит меня за работой, уходят с полным осознанием [моей] способности руководить», — подчеркнула вице-президент.
Автор статьи пояснил, что в последние месяцы список обязанностей Харрис значительно расширился. В него вошли задачи как по внутренней политике, так и по внешней. В частности, ей поручили курировать действия США в области конфликта в секторе Газа.