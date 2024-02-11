Бывший врач Белого дома: Байдену становится хуже с каждым днем

Член Республиканской партии Техаса Ронни Джексон, бывший врач Белого дома, заявил, что отчет специального прокурора Роберта Хёра подтверждает то, что он и многие другие знали в течение многих лет: у президента Джо Байдена "серьезные проблемы".

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Хёр, которому было поручено расследовать неправомерное обращение Байдена с секретными документами, описал президента в отчете на этой неделе как "сочувствующего, благонамеренного пожилого человека с плохой памятью".

"Это подтверждает то, что известно большинству из нас, - сказал Джексон Fox News Digital. - Я говорил с тех пор, как он был кандидатом, что этот человек по когнитивным способностям не подходит на роль нашего президента, нашего главнокомандующего и главы нашего государства. Я наблюдал за этим человеком каждый день в Западном крыле и его окрестностях в течение восьми лет, когда он был вице-президентом. Между тогдашним и нынешним временем существует огромная, радикальная разница".

"Вернитесь и посмотрите видео, когда он был первым вице-президентом, и сравните их с нынешним. Это даже не тот же человек", - добавил Джексон. - У него есть серьезные проблемы. Я говорил об этом уже давно. Теперь в отчете говорится об этом - вышел отчет специального прокурора, в котором говорится именно это".

Несмотря на растущую обеспокоенность в США по поводу его умственных способностей, в четверг вечером Байден заявил американцам из Белого дома, что у него "прекрасная память", и защищал свою кампанию по переизбранию, заявив, что он является "наиболее квалифицированным человеком в этой стране, чтобы стать президентом". При этом Байден перепутал имена глав иностранных государств и накинулся на репортеров.

Обращение Байдена к нации прозвучало всего через несколько часов после того, как Хёр опубликовал свой доклад, в котором не рекомендовалось предъявлять президенту уголовные обвинения за ненадлежащее обращение с секретными документами. Эти записи включали секретные документы о военной и внешней политике в Афганистане, а также другие документы, касающиеся национальной безопасности и внешней политики, которые, по словам Хура, включали "конфиденциальные источники и методы разведки".

Обращаясь к речи Байдена, посвященной отчету, Джексон сказал, что президент США "допустил всевозможные оплошности и доказал в реальном времени всему миру, что отчет точен, что все, о чем мы думали последние три года, верно".