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Эксперт объяснил решение Швеции закрыть дело о диверсиях на «Северных потоках»

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение шведской прокуратуры закрыть дело о диверсии на «Северных потоках», а также оценил перспективы аналогичного расследования, которое проводит Германия.

Прокуратура Швеции ранее приняла решение о прекращении собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». В сообщении говорится, что у властей есть «четкое представление об инциденте». Как отмечается, прокуратура не выявила «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению». Подчеркивается, что вся документация по этому делу будет передана Стокгольмом немецкой стороне, которая до сих пор ведет расследование.

Решение Швеции отказаться от проведения дальнейшего расследования говорит о том, что они перешли в стадию спускания дела на тормозах. И, с одной стороны, они не могли не открыть расследование – все-таки произошли теракты в европейской акватории (один взрыв произошел в шведской, второй – в датской акватории) - не завести уголовной дело в этой ситуации было бы странно. С другой стороны, никакого реального расследования, естественно, никто проводить и не собирался, иначе можно было бы выйти самим на себя. На то, что реально никто ничего не хотел расследовать, указывает тот факт, что европейцы не объединили свои дела – каждый проводил свое отдельное расследование: Германия – свое, Дания – свое, Швеция- свое. Это было сделано, чтобы исключить утечки какой-либо информации, если она у них вообще была. Расследование проводить им было нельзя – а что, если в реальности ты выйдешь на США или на какого-то исполнителя, например, на поляков или британцев? Поэтому Швеции нужно было открыть дело, а затем поэтапно его закрыть. Сейчас мы слышим оправдания и заявления об отсутствии подозреваемых, а дальше дело отправят в архив. Возможно, когда-нибудь – через десятилетия – мы увидим возобновление расследования, засекречивание дела или признание вины кем-то из стран Запада. Но сейчас никто в причастности ко взрывам признаваться не будет.

Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Другие страны, ведущие расследование касательно подрыва «Северных потоков», последуют примеру Швеции и также закроют соответствующие дела, считает специалист. По его словам, передача Швецией властям Германии своих наработок по делу не приведет ни к какому результату.

«В Германии тоже ни к чему не придут, просто они подольше могут «барахтаться», поскольку Германия – более самостоятельный игрок. Если Дания и Швеция откровенно говорят о том, что они – маленькие страны, которые сами ничего не решают, то в ФРГ так сказать не могут из-за своего статуса. Германии будет сложнее отказаться от расследования, но там всегда могут сказать, мол, взрывы произошли не в нашей акватории, поэтому у нас нет соответствующих полномочий, наши возможности ограничены. Думаю, они пойдут именно по такому сценарию. Но при этом немцы будут затягивать закрытие своего дела, поскольку оно является инструментом торга с теми же самыми Соединенными Штатами по совершенно разным вопросам – экономическим, политическим и так далее», - сказал эксперт.

Немецкая оппозиция ранее потребовала деталей расследования по «Северным потокам».

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