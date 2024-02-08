Решение Швеции отказаться от проведения дальнейшего расследования говорит о том, что они перешли в стадию спускания дела на тормозах. И, с одной стороны, они не могли не открыть расследование – все-таки произошли теракты в европейской акватории (один взрыв произошел в шведской, второй – в датской акватории) - не завести уголовной дело в этой ситуации было бы странно. С другой стороны, никакого реального расследования, естественно, никто проводить и не собирался, иначе можно было бы выйти самим на себя. На то, что реально никто ничего не хотел расследовать, указывает тот факт, что европейцы не объединили свои дела – каждый проводил свое отдельное расследование: Германия – свое, Дания – свое, Швеция- свое. Это было сделано, чтобы исключить утечки какой-либо информации, если она у них вообще была. Расследование проводить им было нельзя – а что, если в реальности ты выйдешь на США или на какого-то исполнителя, например, на поляков или британцев? Поэтому Швеции нужно было открыть дело, а затем поэтапно его закрыть. Сейчас мы слышим оправдания и заявления об отсутствии подозреваемых, а дальше дело отправят в архив. Возможно, когда-нибудь – через десятилетия – мы увидим возобновление расследования, засекречивание дела или признание вины кем-то из стран Запада. Но сейчас никто в причастности ко взрывам признаваться не будет.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ