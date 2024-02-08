Эксперт объяснил решение Швеции закрыть дело о диверсиях на «Северных потоках»
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение шведской прокуратуры закрыть дело о диверсии на «Северных потоках», а также оценил перспективы аналогичного расследования, которое проводит Германия.
Прокуратура Швеции ранее приняла решение о прекращении собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». В сообщении говорится, что у властей есть «четкое представление об инциденте». Как отмечается, прокуратура не выявила «ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению». Подчеркивается, что вся документация по этому делу будет передана Стокгольмом немецкой стороне, которая до сих пор ведет расследование.
Решение Швеции отказаться от проведения дальнейшего расследования говорит о том, что они перешли в стадию спускания дела на тормозах. И, с одной стороны, они не могли не открыть расследование – все-таки произошли теракты в европейской акватории (один взрыв произошел в шведской, второй – в датской акватории) - не завести уголовной дело в этой ситуации было бы странно. С другой стороны, никакого реального расследования, естественно, никто проводить и не собирался, иначе можно было бы выйти самим на себя. На то, что реально никто ничего не хотел расследовать, указывает тот факт, что европейцы не объединили свои дела – каждый проводил свое отдельное расследование: Германия – свое, Дания – свое, Швеция- свое. Это было сделано, чтобы исключить утечки какой-либо информации, если она у них вообще была. Расследование проводить им было нельзя – а что, если в реальности ты выйдешь на США или на какого-то исполнителя, например, на поляков или британцев? Поэтому Швеции нужно было открыть дело, а затем поэтапно его закрыть. Сейчас мы слышим оправдания и заявления об отсутствии подозреваемых, а дальше дело отправят в архив. Возможно, когда-нибудь – через десятилетия – мы увидим возобновление расследования, засекречивание дела или признание вины кем-то из стран Запада. Но сейчас никто в причастности ко взрывам признаваться не будет.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Другие страны, ведущие расследование касательно подрыва «Северных потоков», последуют примеру Швеции и также закроют соответствующие дела, считает специалист. По его словам, передача Швецией властям Германии своих наработок по делу не приведет ни к какому результату.
«В Германии тоже ни к чему не придут, просто они подольше могут «барахтаться», поскольку Германия – более самостоятельный игрок. Если Дания и Швеция откровенно говорят о том, что они – маленькие страны, которые сами ничего не решают, то в ФРГ так сказать не могут из-за своего статуса. Германии будет сложнее отказаться от расследования, но там всегда могут сказать, мол, взрывы произошли не в нашей акватории, поэтому у нас нет соответствующих полномочий, наши возможности ограничены. Думаю, они пойдут именно по такому сценарию. Но при этом немцы будут затягивать закрытие своего дела, поскольку оно является инструментом торга с теми же самыми Соединенными Штатами по совершенно разным вопросам – экономическим, политическим и так далее», - сказал эксперт.
Немецкая оппозиция ранее потребовала деталей расследования по «Северным потокам».