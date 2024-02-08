Немецкая оппозиция потребовала деталей расследования по «Северным потокам»

Прокуратура Швеции 7 февраля прекратила расследование взрывов на «Северных потоках», заявив, что дело находится вне юрисдикции страны. В Германии и Дании свои расследования продолжают, а немецкая оппозиция требует от правительства опубликовать детали, пишут «Известия».

Член комитета бундестага по делам ЕС, депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель заявил газете, что немецкие власти не заинтересованы в публикации итогов расследования. По его мнению, правительство специально затягивает процесс.

«Оно хочет подождать, пока общественность забудет эту атаку», — считает Вейель.

Депутат заявил, что еще в марте 2023 года предложил создать в Бундестаге комитет по расследованию этого преступления, но инициатива до сих пор находится на рассмотрении.

Другой депутат от «АдГ», Евгений Шмидт, допустил, что в итоге Германия закроет расследование по примеру Швеции. Он подчеркнул, что общественность о ходе расследования не информируют.

«На все мои депутатские запросы тоже никакой информации. Все под грифом "Секретно"», —подчеркнул Шмидт.

Депутат добавил, что «АдГ» направит официальный запрос правительству с просьбой открыть все детали расследования. В частности, в партии хотят узнать, поделилась ли Швеция результатами своего расследования с Германией.

«В "украинский след" я не верю. Я склоняюсь к версии Сеймура Херша. Да и немецкие исследователи в свое время пришли к выводу, что только небольшое количество государств способно на такой теракт», — заявил Шмидт.

Немецкий политолог Александр Рар заявил «Известиям», что деталей расследования мало, так как в Германии боятся подрыва трансатлантического единства между США и ЕС, а также подрыва помощи Киеву.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

Позже WSJ сообщила со ссылкой на источники, что ЦРУ получило информацию о готовящейся атаке Украины на «Северные потоки» летом 2022-го. По словам собеседников газеты, ЦРУ призывало Киев отказаться от своих планов. Также источники WSJ рассказали, что подготовкой диверсии руководил глава ВСУ Валерий Залужный.