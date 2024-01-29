«Тут даже не столь важно, кто именно совершил нападение. Важно то, каким будет ответ на него, какими будут последствия ситуации. А ответные действия со стороны США будут обязательно. Вопрос заключается только в том, какой характер они будут носить. Все последние месяцы наблюдалась явная тенденция, когда все основные игроки региона – как внутренние, так и внешние – показывали нежелание начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Все их действия говорили о том, что они пытаются ее избежать. Поэтому можно предположить, что американцы ограничатся какими-то точечными ударами. Возможно, они проведут локальную спецоперацию, чтобы показать, что не нужно вести себя неприлично. Но, полагаю, стремление не перейти точку невозврата, которая может привести к большой войне, будет соблюдаться», - заявил он.