Эксперт заявил о стремлении США избежать «большой войны на Ближнем Востоке»
Востоковед и политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал удар по военной базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании и высказался о его возможных последствиях.
28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте", передавал ТАСС. Ответственность за удар беспилотника взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».
Эксперт допустил, что третьи силы могли использовать «Исламское сопротивление Ирака» как инструмент в борьбе с США.
В результате нападения «Исламского сопротивления Ирака» погибло трое американских военных, многие получили ранения. Это говорит о том, что в ходе атаки использовался какой-то серьезный боеприпас. И тут сразу возникают вопросы о том, каким образом он у них появился, как им его доставили. Ведь «Исламское сопротивление Ирака» – это не самая известная и не самая эффективная структура. Еще один вопрос: не используют ли «Исламское сопротивление Ирака» просто как инструмент – как инструмент нанесения удара или как инструмент взятия на себя ответственности за него. Может быть и так, и так.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Все главные стороны конфликта на Ближнем Востоке в последнее время демонстрируют желание избежать его дальнейшей эскалации, подчеркнул эксперт.
«Тут даже не столь важно, кто именно совершил нападение. Важно то, каким будет ответ на него, какими будут последствия ситуации. А ответные действия со стороны США будут обязательно. Вопрос заключается только в том, какой характер они будут носить. Все последние месяцы наблюдалась явная тенденция, когда все основные игроки региона – как внутренние, так и внешние – показывали нежелание начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Все их действия говорили о том, что они пытаются ее избежать. Поэтому можно предположить, что американцы ограничатся какими-то точечными ударами. Возможно, они проведут локальную спецоперацию, чтобы показать, что не нужно вести себя неприлично. Но, полагаю, стремление не перейти точку невозврата, которая может привести к большой войне, будет соблюдаться», - заявил он.
Ответом Вашингтона могут стать локальные удары по ряду объектов не территории Ирана или Ирака, предположил Чупрыгин.
«В чем проблема для США нанести удары по объектам в Иране? Конечно, такое может быть. Они могут сделать это сами, либо же руками израильских подразделений. У израильтян здесь есть большой опыт. Но, скорее всего, американцы нанесут удар по иранским прокси в том же Ираке», - сказал он.
Удар по базе США на границе Иордании и Сирии не несет в себе серьезных репутационных рисков для США, считает эксперт.
«Мы уже давно привыкли, что все, кому не лень, наносят такие удары [по военным базам США на Ближнем Востоке]. Давно ясно, что уберечься от них практически невозможно, особенно если речь идет о малогабаритных БПЛА, которые летают ниже зоны обнаружения радаров. Подобные атаки уже стали нормой», - отметил специалист.
Эксперт вместе с тем объяснил заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, призвавшего администрацию президента США Джо Байдена ответить на обстрел базы США ударом по Ирану.
«Задача сенатора – показать своим избирателям в штате, что он – решительный мужик, что он готов «положить» кого угодно ради безопасности и интересов США. Это было политическое заявление, которое не имеет никакого отношения к реальной ситуации и к военным решениям, которые принимаются совершенно другими людьми. А сенаторы еще будут говорить что-то «героическое», к ним присоединятся и конгрессмены. Но в Америке сейчас больше заняты ситуацией в Техасе, поэтому такие заявления, полагаю, останутся незамеченными», - заключил собеседник.
Согласно данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих в ходе нападения на базу США в Иордании.