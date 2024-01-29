Сенатор США предложил ответить ударом по Ирану на смерть американских военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны нанести удары по объектам на территории Ирана в ответ на атаки против американских военнослужащих. Такую позицию вновь озвучил сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), который прокомментировал совершенное в воскресенье нападение на базу ВС США на сирийско-иорданской границе.

"Когда администрация [американского президента Джо] Байдена говорит "не делайте", иранцы делают. Риторика администрации Байдена не находит отклика в Иране. Ее политика сдерживания Ирана потерпела грандиозный провал. Было совершено более 100 нападений на американские войска в регионе. Иран не успокоился", - считает законодатель.

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"Я призываю администрацию Байдена нанести удары по важным объектам на территории Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших военнослужащих, но и в качестве сдерживающего фактора, чтобы предотвратить будущую агрессию", - сказал он. "Единственное, что понимает иранский режим, - это сила. Пока они не заплатят цену своей инфраструктурой и военнослужащими, нападения на американские войска будут продолжаться", - утверждал Грэм.

Он отметил, что "уже давно потерял доверие к команде национальной безопасности Байдена в вопросе сдерживания Ирана". "Ударьте по Ирану сейчас. Ударьте по ним со всей силы", - заключил сенатор. Он уже не в первый раз призывает исполнительную ветвь власти применить оружие против исламской республики. В декабре прошлого года Грэм предложил подвергнуть бомбардировке объекты в Иране за якобы оказываемую Тегераном поддержку йеменским мятежникам-хуситам.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".