Пока вы не уснули: тройная вирусная эпидемия и атака нефтебазы в Орле

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В России началась тройная вирусная эпидемия

В России отметили рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

В материале издания указывалось, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83 процента.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в России началась тройная вирусная эпидемия.

В Китае ответили на вопрос о выборе стороны в украинском конфликте

Китай не принимает чью-либо сторону в конфликте на Украине, неизменно выступает за разрешение кризиса путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Содействуя возобновлению мирных переговоров и восстановлению мира, мы активно готовимся не принимать чью-либо сторону [в украинском конфликте] и бороться за [урегулирование ситуации] только путем мирных переговоров", - отметил глава МИД КНР в своем заявлении по итогам 2023 года.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Орле

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сведениям, после атаки украинской армии возгорания не произошло. Как передает канал, предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

Механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода" запустили после аварии на котельной предприятия, в результате которого жители микрорайона Климовск в Подольске остались без отопления. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"По решению президента был запущен механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода". После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", - написал он в своем Telegram-канале.

Роспотребнадзор обнаружил больного с инфекцией на "голой вечеринке" Ивлеевой

Требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба "Мутабор" к административной ответственности связано с присутствием больного инфекционным заболеванием на "голой вечеринке". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где рассматривается дело.

"Среди доказательств по делу имеются карта инфекционного больного и копия чека на приобретение пива", - сказал судья Антон Каргальцев.

В Тюмени избили участника спецоперации

В Тюмени группа неизвестных молодых людей избила, предположительно, участника военной операции, полиция проводит проверку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел на улице Малышева, 35. Видео, на котором несколько молодых людей бьют лежащего на земле мужчину, было опубликовано в Telegram-канале "ЧС Тюмень".

Стоимость российской нефти резко снизилась

В декабре 2023 года средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до 64,23 доллара за баррель, что на восемь долларов ниже, чем в ноябре.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — декабре 2023 года сложилась в размере $62,99 за баррель», — говорится в заявлении Минфина России.

Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после почти двух лет простоя

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу сегодня, 9 января, после почти двух лет простоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам собеседника агентства, сейчас на заводе ведется обслуживание оборудования и обучение персонала.

Напомним, что завод остановил свою работу в марте 2022 года. Как сообщала Hyundai Motor, причиной стали трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций на фоне спецоперации на Украине. Там выпускались две модели Hyundai, Solaris и Creta, а также два автомобиля бренда Kio — Rio и Rio X-Line.

Оценены последствия потенциального военного конфликта вокруг Тайваня

Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) может сократиться на 10% в случае военной эскалации конфликта вокруг Тайваня, считают аналитики агентства Bloomberg.

По их оценкам, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн. По сравнению с этой суммой экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса "покажутся карликовыми". Причина столь масштабных последствий кроется в том, что Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников: суммарная рыночная капитализация только крупнейших 20 клиентов тайваньской компании-производителя чипов TSMC составляет $7,4 трлн. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой "один из важнейших в мире торговых путей".

Российской спортсменке предоставили охрану в США

Соцсети

Российская гольфистка Наталия Гусева заявила, что в США, где она учится и играет, ей предоставили охрану. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.