В Тюмени избили участника спецоперации

В комментарии к видео, пишет агентство, супруга потерпевшего заявила, что ее муж является военным. По ее словам, он вышел из машины и сделал замечание группе молодежи, которая шумела и хамила прохожим, а в ответ на него напали. Мужчину доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали в профильное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщили агентству в пресс-службе депздрава региона.