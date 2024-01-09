В России отметили рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

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В материале издания указывалось, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83 процента.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в России началась тройная вирусная эпидемия.

По их информации, сейчас в основном распространяется грипп А (H3N2). Специалисты предрекли возможный спад заболеваемости в феврале-марте.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что за неделю 18–24 декабря 2023 года зараженность выросла еще на 5 процентов. НИИ гриппа имени Смородинцева заявлял о постепенном росте заболеваемости с начала ноября.